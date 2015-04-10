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لاعب مانشستر سيتي يعترف بفضل مدرب الزمالك عليه

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لاعب مانشستر سيتي يعترف بفضل مدرب الزمالك عليه لاعب مانشستر سيتي يعترف بفضل مدرب الزمالك عليه

أكد فرناندو فرانشيسكو لاعب فريق مانشستر سيتي أن جوزفالدو فيريرا مدرب الزمالك الحالي كان له فضل كبير عليه حينما كان يلعب في نادي بورتو البرتغالي.

وأشاد فرناندو بمدربه السابق جوزفالدو فيريرا واعترف بأنه تأثر للغاية بطريقة لعبه وأنه تعلم منه الكثير في تصريحات نشرتها صحيفة (سابو ديسبورتو) البرتغالية.

قال لاعب الوسط البرازيلي:"كل مدير فني دربني تعلمت منه الكثير، ولكن أكثر من تأثرت به هو فيريرا حين دربني في بورتو".

وأضاف"وقتها كنت في بداية مسيرتي الكروية وتأثرت جدا به لأنه كان من أوائل المدربين الذين تعاملت معهم".

وكان فرناندو قد لعب في بورتو تحت قيادة فيريرا لمدة ثلاثة مواسم من 2007 وحتى 2010 حقق خلالها بطولة الدوري البرتغالي مرتين.

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