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مدير فيورنتينا: صلاح من أفضل اللاعبين في تاريخ النادي

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مدير فيورنتينا: صلاح من أفضل اللاعبين في تاريخ النادي مدير فيورنتينا: صلاح من أفضل اللاعبين في تاريخ النادي

أكد ساندرو مينسوتشي المدير الرياضي لفيورنتينا أن الجناح المصري محمد صلاح من أفضل اللاعبين الذين حصل عليهم النادي في تاريخه.

ويرى مينسوتشي أن اللاعب الدولي المصري قد أثبت قدراته بشدة مع الفيولا بالرغم من قلة مشاركاته في المباريات مع فريقه السابق تشيلسي.

في تصريحات نقلها موقع (توتو فيولا) المهتم بأخبار نادي فيورنتينا قال ميسوتشي:"هناك بعض الأمور السلبية التي تؤثر في مسيرة اللاعب".

واستدرك"صلاح لم يكن يشارك في تشيلسي، والآن أصبح من أقوى اللاعبين الذين ارتدوا قميص الفيولا".

وأضاف"الجميع في فيورنتينا يقدر صلاح، ولا أحد ينكر أنه أحد أفضل اللاعبين الذين لعبوا للفريق".

وسجل صلاح سبعة أهداف لفيورنتينا منذ انتقاله يناير الماضي في 13 مباراة خاضها حتى الآن.

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