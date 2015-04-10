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تجنب اضطرابات المعدة بتقليل الخل والليمون والفلفل الأسود والأكل بمواعيد

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تجنب اضطرابات المعدة بتقليل الخل والليمون والفلفل الأسود والأكل بمواعيد تجنب اضطرابات المعدة بتقليل الخل والليمون والفلفل الأسود والأكل بمواعيد
يعانى الكثيرون من إضطرابات فى المعدة، وهو ما يسبب لهم مشاكل عند تناول الطعام، ويرجع ذلك لأخطاء يرتكبونها فى حياتهم اليومية، وتوجد بعض الطرق الوقائية للحماية من هذه الاضطرابات.

طرق للوقاية من اضطرابات المعدة

وفى هذا السياق، يذكر الدكتور طه البهنساوى، استشارى أمراض الجهاز الهضمى، أن هناك بعض الطرق الوقائية من التعرض لاضطرابات المعدة، منها الانتظام بمواعيد الأكل وعدم ملء البطن، فيجب تناول 3 وجبات صغيرة بينهما أكل بسيط، ومن الضرورى أن تكون وجبة العشاء خفيفة لأنها إذا احتوت على أكل صعب الهضم تسبب الإصابة بالسمنة وعسر الهضم.

يوصى د. طه البهنساوى بضرورة الإقلال من تناول الأشياء المثيرة لجدار المعدة، كالخل والليمون والبرتقال والشطة والفلفل الأسود، وشرب الكثير من الماء قبل أو بعد الأكل بساعة وليس أثنائه لأنها تتسبب فى الإصابة بعسر الهضم.

تجنب المسكنات على معدة فارغة

ينصح استشارى أمراض الجهاز الهضمى بضرورة تجنب تناول المسكنات على معدة فارغة، حى ينتج عنها التقرحات فى المعدة، مشيرًا إلى أنه يجب على مرضى السكر أن تكون وجباتهم صغيرة ومتقطعة، لأنهم يعانون من كسل فى حركة الأمعاء.

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