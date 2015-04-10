النظارات البرتقالية تساعد فى الحصول على نوم جيد

العدسات البرتقالية

أضرار الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية

النظارات البرتقالية قد تساعد فى حجب اللون الأزرق

إرشادات أخرى قد تساعد فى الحصول على النوم

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كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، عن أن ارتداء النظارات البرتقالية الملونة قد تجعل الناس يحصلون على نوم أفضل، من خلال حجب الضوء الأزرق الذى يصدر من الشاشات الإلكترونية.>ووفقاً لتقرير من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن النظارة ذات العدسات البرتقالية، والتى تكلف حوالى 8 دولارات للزوج، تكتسب شعبية متزايدة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لكن لا تزال تحت الاختبار إلى حد كبير.>وقد أظهرت الدراسات أن الضوء القادم من أجهزة التلفاز، وأجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة، وشاشات الكمبيوتر اللوحية وخاصة اللون الأزرق، يخفض من إنتاج الجسم للميلاتونين، وهو الهرمون الذى يساعد الجسم أن يغفو بشكل طبيعى.>وتشير بعض الأبحاث أن النظارات الملونة قد تساعد فى حجب اللون الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية، وخاصة إذا كانت برتقالية اللون، وبالتالى تساعد فى حصول الشخص على النوم الجيد.>وأضاف الباحثون أن هناك مناهج أخرى التى قد تساعد على الحصول على الغفوة مثل: استخدام شاشة صغيرة بدلا من واحدة كبيرة، خفت ضوء الشاشة والاحتفاظ بها فى أماكن بعيدة عن الأعين على قدر الإمكان، وتقليل كمية الوقت الذى يتم قضاؤه فى تصفح الجهاز، وخاصة قبل النوم.>ونشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الأمريكى “Newyork Times”، وذلك فى الثامن من شهر إبريل الجارى.>ويتشرف اليوم السابع بتلقى أسألتكم وإستفساراتكم الطبية عبر الإيميل التالى : Health@youm7.com

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