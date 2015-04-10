لحواء.. خشونة صوتك وظهور شعر بذقنك علامات خلل هرمونات جسمك

علامات خلل الهرمونات

قد تتعرض بعض الفتيات إلى ظهور بعض الأعراض والاختلافات الجسمانية، التى قد تكون دليلاً على خلل الهرمونات فى الجسم.>وحول هذا يوضح الدكتور محمد نور الدين، أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة الإسكندرية، أن من العلامات التى توضح وجود خلل فى الهرمونات بالجسم، وجود اضطراب فى الدورة الشهرية أو تأخرها، يصحبها الشعور بآلام شديدة، مضيفًا أنه تظهر أيضًا بعض الأعراض كوجود شعر فى الذقن وبأماكن أخرى، وخشونة فى الصوت وهذا دليل على ارتفاع هرمون الذكورة عند الفتيات.>يتابع د. محمد نور الدين أنه من العلامات صغر حجم الثديين وعدم ظهور الشعر بالجسم، رغم الوصول لسن البلوغ، وبالنسبة لوجود خلل فى الغدة النخامية المتواجدة فى المخ فقد تؤثر على المبيضين ومن علاماتها الصداع وعدم التوازن.

يضيف أستاذ أمراض النساء والتوليد أنه فى حالة ظهور هذه العلامات، يجب إجراء الفحوصات وتحليل الهرمونات لمعرفة السبب المؤدى لحدوث خلل وعلاجه.

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