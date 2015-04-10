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احترم خصوصية طفلك لتجعل منه رجلا سويا

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احترم خصوصية طفلك لتجعل منه رجلا سويا احترم خصوصية طفلك لتجعل منه رجلا سويا
التربية من أصعب المهام التى يسعى الآباء والأمهات فى النجاح فيها، وتتطلب الكثير من تحمل المسئولية والرعاية والاهتمام، حيث يسعى الجميع لتنشئة وتربية أطفالهم أسوياء.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة صفاء عبد القادر استشارى الطب النفسى، أن الطفل مثل "العجينة التى تشكل من أسرته"، وهذا يعد دليلا واضحا أنها هى المسئولة عن نشأتهم أسوياء ومتزنين نفسيا، وتخلق منهم أشخاصا طموحين وناجحين.

وتتابع د. صفاء، أن أول الخطوات التى تساعد على إنشاء طفل سوى هى أن تدع له مساحة من الخصوصية، لأن ذلك يجعله ينمو ويزيد من ثقته بنفسه، ويجعله شخصا مستقلا يستطيع تحمل المسئولية، وعلى الأم أن تعلمه كيف يستغل هذه الخصوصية فى أشياء مفيدة، كمشاهدة البرامج التى تنمى ذكاءه، والتى تعلمه العادات والتقاليد الهامة.

وأخيرا، تنصح استشارى الطب النفسى، بتعليم الطفل الاستقلال والاعتماد على النفس فى حياته منذ نشأته، عن طريق وضع بعض الألعاب ذات الألوان التى تلفت نظرة، ويريد أن يسعى للوصول لها، أو تركه أمام التلفاز لمشاهده البرامج الكرتونية التى تزيد الانتباه له.

- بالصور.. 5 ألعاب تساعد طفلك على الاستقلال

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