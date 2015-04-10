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السمنة وزيادة وزنك تؤثر على خصوبتك وتؤخر إنجابك

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السمنة وزيادة وزنك تؤثر على خصوبتك وتؤخر إنجابك السمنة وزيادة وزنك تؤثر على خصوبتك وتؤخر إنجابك
السمنة والإصابة بالبدانة لها العديد من الأضرار الصحية وتتسبب فى العديد من الأمراض، وللسمنة تأثيرات على خصوبة الرجال والنساء على السواء حيث يساهم زيادة وزن الرجل فى قلة عدد الحيوانات المنوية وبالتالى تأخر الإنجاب وكذلك النساء تكون أكثر عرضة لحدوث مشاكل بالتبويض.

تأثير السمنة على خصوبة الرجال


>قالت الدكتور هبة عصام، أخصائية التغذية العلاجية، إن زيادة الوزن وإصابة الأشخاص بالبدانة أحد الأسباب التى ثؤثر على خصوبة الرجل ذلك وفقًا لما ذكرته الأبحاث والدراسات العلمية التى أكدت أن الرجال البدناء أكثر عرضة لقلة عدد الحيوانات المنوية مقارنة بالرجال ذوى الوزن الطبيعى.
>وتستكمل د.هبة قائلة: "زيادة نسبة والخلايا الدهنية تساهم فى زيادة إفراز هرمون الأستروجين الأنثوى والذى يؤثر على القدرة على الخصوبة، كما يساهم تراكم الدهون إلى زيادة درجه الحرارة المحيطة بالخصيتين ما يؤثر على كفاءة إنتاج الحيوانات المنوية".

تأثير البدانة على خصوبة المرأة


>وأشارت د. هبة قائلة: "إصابة المرأة بالبدانة أحد العوامل الذى تسبب حدوث بعض المشاكل بالتبويض ما يؤثر على تأخر الحمل وزيادة فرص الإصابة بمرض السكرى الذى يزيد من قابليتها للإصابة بسكر الحمل".

وتابعت د. هبة قائلة: "تساهم بدانة السيدات فى زيادة فرص التعرض لتسمم الحمل نظرًا لارتفاع الضغط الدم أثناء الحمل وزيادة احتمالية الولادة قصيرية أكثر من الطبيعية.

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