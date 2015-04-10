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البابا تواضروس يرأس قداس الجمعة الكبيرة في الكاتدرائية المرقسية

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البابا تواضروس يرأس قداس الجمعة الكبيرة في الكاتدرائية المرقسية البابا تواضروس يرأس قداس الجمعة الكبيرة في الكاتدرائية المرقسية

البابا تواضروس الثانى

ترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، قداس “الجمعة الكبيرة” فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

والجمعة الكبيرة هى التى تسبق عيد القيامة المجيد، وبحسب المعتقد  المسيحي  فهى اليوم الذى دفن فيه السيد المسيح بعد صلبه وقتله، وتعتبر جزءًا من الاحتفالات بعيد القيامة.

كان البابا تواضروس الثانى قد رأس قداس “أحد السعف” يوم الأحد الماضى فى دير الأنبا بيشوى فى وادى النطرون، كما قضى الأيام الماضية فى الدير.

وضعت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية جدولاً لاستقبال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المهنئين بعيد القيامة المجيد صباح الأحد المقبل، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ووفق الجدول فالبابا تواضروس سوف يستقبل صباح الأحد من الساعة 9-11 أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية والكهنة من مختلف الإيبارشيات، ومن 11-2 ظهرًا يستقبل المسئولين من سواء الوزراء والمحافظين والقيادات الأمنية، إضافة إلى الشخصيات العامة، ومن 2-3 ظهرًا يستقبل الأقباط المهنئين بالعيد. ويتوجه البابا عصر يوم الأحد لدير الأنبا بيشوى فى وادى النطرون، ويحتفل الاثنين بعيد شم النسيم فى دير السريان بوادى النطرون.

 

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