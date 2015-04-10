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مباحث التموين: غرفة عمليات ٢٤ ساعة استعدادا لأعياد شم النسيم

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مباحث التموين: غرفة عمليات ٢٤ ساعة استعدادا لأعياد شم النسيم مباحث التموين: غرفة عمليات ٢٤ ساعة استعدادا لأعياد شم النسيم
أكد اللواء مدحت عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث ، أن غرفة عمليات الإدارة العامة لمباحث التموين تعمل على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين، فى احتفالات أعياد شم النسيم، وللحفاظ على حقوقهم فى الحصول على سلع جيدة مطابقة للمواصفات القياسية خاصة الأسماك المملحة والرنجة، التى يزداد عليها الطلب فى هذه الأيام، لافتًا إلى أن هناك تعليمات باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أى شخص يقوم بالتلاعب فى جودة المنتجات.

وأضاف اللواء مدحت عبد الله فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أصدر تعليمات لتكثيف الرقابة على الأسواق ووضع خطة للتأكد من توافر السِلَع، ومنع أى شخص يتلاعب فى السلع المدعمة، وكذلك منع أى تداول للسلع الفاسدة.

ولفت إلى أن لجان الإدارة العامة لمباحث التموين وفروعها فى المحافظات، تنتشر حالياً فى مختلف المناطق لمتابعة صرف السلع المدعمة للمواطنين وكذلك توزيع السولار والبنزين لتفادى حدوث أى أزمات، إضافة إلى التنسيق مع الجهات والوزارات المعنية المنوطة بتوفير السلع الغذائية للمواطنين وكذلك المواد البترولية أولاً بأول.

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مصر 365

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