أنجلينا جولى تنشر صورة جديدة على "إنستجرام" وتعلق: تعلمت أن أتسامح

نشرت النجمة الأمريكية أنجلينا جولى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة لها تظهر من خلالها جمالها الساحر، حيث علقت على الصورة قائلة "من الصعب أن تمتلك نظرة واضحة لحقيقتك عندما تكون حاملا لأعباء الماضى، تعلمت أن أتسامح وأنتقل سريعا إلى محطتى التالية فى المستقبل".

وكانت النجمة أنجلينا جولى قد أجرت مؤخراً، عملية جراحية جديدة، تم خلالها استئصال "المبيض"، وهى العملية الجراحية الثانية لاستئصال أحد أعضاء جسدها، وكانت الأولى منذ عامين؛ حيث تم استئصال ثدييها لإصابتهما بالسرطان.

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