"السياحة": فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج غدًا

أعلن أشرف عمر وكيل اول وزارة السياحة، ورئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين، فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج على الموقع الإلكترونى لخدمات الحج والعمرة لكل المستويات، غدًا السبت، وفقًا للضوابط الحج المعتمدة من وزير السياحة المهندس خالد رامى، مشيرًا إلى أنه سيتم غلق باب التسجيل 14 مايو 2015.

وقال عمر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الحد الأقصى لتسجيل الجوازات على الموقع الإلكترونى للشركات التى لديها خبرة 9 سنوات فأكثر، 110 جوازات للمستوى 4،5 نجوم، 190 جوازًا لمستوى الحج الاقتصادى طيران، 190 جوازًا للمستوى البرى.

وأشار، إلى أن الحد الأقصى لتسجيل الجوازات للشركات التى لديها خبرة فعلية فى تنفيذ الحج من 6 إلى 8 سنوات، 80 جوازًا للحج السياحى 4،5 نجوم، 160 جوازًا للمستوى الحج الاقتصادى طيران، و160 للمستوى الحج البرى، كما تم تحديد عدد الجوازات للشركات التى تنفذ الحج لأول مرة وحتى 5 سنوات، 55 جوازًا للمستوى الحج 4،5 نجوم، و130 جواز للمستوى الاقتصادى طيران، و130 جواز للمستوى الحج البرى.

وأضاف، أن الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج هذا العام 1436هـ، شددت على عدم السماح للشركات السياحية المنظمة إلا بتنفيذ مستوى واحد فقط، إما سياحى أو اقتصادى أو برى، وفى حالة مخالفة الشركة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم .

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