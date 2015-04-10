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جامعة القاهرة: وجبات "جافة" لطلاب المدن خلال شم النسيم توفيرًا للنفقات

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جامعة القاهرة: وجبات "جافة" لطلاب المدن خلال شم النسيم توفيرًا للنفقات جامعة القاهرة: وجبات "جافة" لطلاب المدن خلال شم النسيم توفيرًا للنفقات
قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة لن تخلى المدينة الجامعية للبنين أو البنات خلال الإجازة التى منحتها للطلاب السبت والأحد والاثنين المقبلين بمناسبة شم النسيم، موضحًا أن إدارة المدن ستصرف وجبات جافة للطلاب خلال هذه الإجازة توفيرًا للنفقات.

وأضاف نصار، فى تصريح خاص، أن إدارة المدن الجامعية تصرف وجبات الغداء والعشاء مرة واحدة للمقيمين بالمدن الجامعية، موضحًا أن معظم الطلاب المقيمين بالمدن الجامعة سيسافرون لقضاء أعياد شم النسيم مع أسرهم.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن أفراد الأمن الإدارى التابعين للجامعة متواجدين بصفة مستمرة داخل الحرم الجامعى وبالمنشآت الجامعية لتأمينها من أى محاولات لاختراق المنظومة الأمنية خلال أيام الإجازة، لافتاً إلى أن أفراد الأمن يمشطون الحرم الجامعى بصفة دورية.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة أعلنت أن أيام السبت والأحد والاثنين من الأسبوع المقبل، إجازة للجامعة بمناسبة أعياد شم النسيم، على أن يستأنف العمل بالجامعة يوم الثلاثاء 14 أبريل.


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