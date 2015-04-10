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السيطرة على حريق بشقة سكنية بالهرم دون خسائر

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السيطرة على حريق بشقة سكنية بالهرم دون خسائر السيطرة على حريق بشقة سكنية بالهرم دون خسائر
تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة منذ قليل من السيطرة على نيران اشتعلت فى إحدى الشقق السكنية بشارع أبو جازية بالهرم، ولم يسفر الحادث عن وقوع أى إصابات أو خسائر بشرية.

كان رجال الحماية المدنية بالجيزة قد تلقوا بلاغا من المواطنين باشتعال الحريق فى أحد الشقق السكنية بشارع أبو جازية بالهرم، وعلى الفور تم الدفع بعدد سيارتين إطفاء إلى مكان الحادث، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة.

وقد أكد مصدر مسئول بالحماية المدنية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" عدم وجود أى خسائر بشرية، وأنهم تمكنوا من التعامل مع النيران قبل امتدادها لباقى طوابق المبنى، وجار رفع الإدلة الجنائية للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

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مصر 365