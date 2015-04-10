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نظر دعوى سب وقذف من محمود قابيل ضد حسين فهمى غدًا

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نظر دعوى سب وقذف من محمود قابيل ضد حسين فهمى غدًا نظر دعوى سب وقذف من محمود قابيل ضد حسين فهمى غدًا
تنظر محكمة جنح أكتوبر غدًا السبت دعوى السب والقذف المرفوعة من الفنان محمود قابيل ضد الفنان حسين.

كان النائب العام المستشار هشام بركات قد وافق على إحالة الفنان حسين فهمى إلى محكمة جنح أكتوبر، بعد اتهامه بالظهور فى إحدى القنوات وتوجيهه العديد من الاتهامات ضد الفنان محمود قابيل.

كانت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار عمرو مخلوف رئيس النيابة، وإسلام ضيف مدير النيابة وتحت إشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، قد أعدت مذكرة بتفاصيل القضية، وتم إحالتها للنائب العام لاتخاذ القرار فيها.

تعود تفاصيل الأحداث حينما تقدم الفنان محمود قابيل ببلاغ لقسم شرطة أول أكتوبر، اتهم فيه الفنان حسين فهمى بسبه وقذفه على الهواء فى أحد البرامج التى تذاع على أحدى الفضائيات اتهمه فيها بالكذب، وأنه يتربح من الفن، وأنه ليس فنانًا بالمعنى التقليدى.

فيما قال الفنان حسين فهمى فى اعترافاته أمام النيابة، إنه اتهم الفنان محمود قابيل بالكذب، لأنه قال إنه تم اختياره سفيرًا للنوايا الحسنة على غير الحقيقة.

وكانت النيابة قد أمرت بعرض فيديوهات الحلقة التى هاجم فيها الفنان حسين فهمى الفنان محمود قابيل إلى خبير فنى لإبداء الرأى فيها.

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مصر 365