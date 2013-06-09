أخبار عاجلة

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين” -
والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

«مرسى» يتجاهل مصابى الثورة.. والمعتصمون: تعرضنا للاعتداء والمضايقات من أمن الرئاسة

Google+ Print
«مرسى» يتجاهل مصابى الثورة.. والمعتصمون: تعرضنا للاعتداء والمضايقات من أمن الرئاسة «مرسى» يتجاهل مصابى الثورة.. والمعتصمون: تعرضنا للاعتداء والمضايقات من أمن الرئاسة
المصابون يغادرون التجمع الخامس.. ويقولون: الشرطة أجبرتنا على توقيع إقرارات بعدم الاعتصام

كتب : عمرو حامد منذ 32 دقيقة

حاول مصابو الثورة، صباح أمس، الوصول إلى الرئيس محمد مرسى، أثناء خروجه من منزله بعد 10 دقائق من انتهاء محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، إلا أن الرئيس نظر إليهم بشكل عابر أثناء خروجه وسط 30 سيارة للحراسة، دون أن يتحدث معهم.

وفض المصابون اعتصامهم أمام منزل الرئيس بالتجمع الخامس، الذى استمر 48 ساعة فقط، بعد مضايقات الأمن واعتقالهم، وتحرير محاضر لهم بقسم شرطة ثان القاهرة الجديدة بتهمة قطع الطريق وتصوير منزل الرئيس.

وقال وليد الهلالى، أحد المصابين: «قررنا فض الاعتصام بعد أن ذهبنا للرئيس ليمنع تلفيق القضايا لأسر شهداء ومصابى الثورة، ووجدنا أنهم يلفقون لنا قضايا جديدة بتهم غريبة منها قطع الطريق، على الرغم من أننا نجلس على الرصيف، وتهمة تصوير منزل الرئيس على الرغم من أننا معتصمون على مسافة بعيدة عن منزله»، مشيراً إلى أنهم تعرضوا لمضايقات كبيرة من قبل الأمن الذى تحرش بهم أثناء الاعتصام واضطروا إلى التوقيع على إقرارات بعدم الاعتصام أمام منزل الرئيس حتى يخرجوا من قسم الشرطة بعد اعتقالهم من داخل مكان الاعتصام.

وأضاف الهلالى: «الرئيس، بعد أن أجبرنا الأمن على فض الاعتصام، خالف الدستور الذى ينص على حق الاعتصام، ولم ينفذ أية وعود أبرمها لنا بعد أن وقفنا معه فى انتخابات الرئاسة فى جولة الإعادة، وبعد أن دعانا إلى مقر حزب الحرية والعدالة، وقال لنا حرفياً: بابى مفتوح دائما للمصابين، ولكنه مع كل أسف بعد وصوله للسلطة أغلق جميع الأبواب فى وجوهنا»، مشيراً إلى أن الرئيس يخرج وسط 30 سيارة شرطة ومصفحات.

وقال إسلام صلاح، أحد المصابين: «نقول للرئيس: اتق الله فأنت تكرر ما كان يفعله نظام مبارك، وأذكرك أننا ذهبنا وقلنا «يا مرساه»، لكننا نطالب الآن بمن ينجدنا من أمنه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام