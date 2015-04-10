حتى فى أمريكا.. 20% من مرضى سرطان الجلد يتأخرون فى الحصول على علاج جراحى

كثيرًا ما يتأخر الناس فى تشخيص أمراضهم وعلاجها خاصة فى مصر وهذه سمة عامة خاصةً فى الأمراض السرطانية، وهو ما يؤدى أحيانًا إلى المزيد من المضاعفات وتدهور حالة المريض، ولكن لا تحزن فهذا ليس الحال فى مصر فقط ولكنه أيضًا فى أكثر الدول تقدمًا.

فوفقًا لدراسة جديدة نشرت مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News" أكثر من 20 فى المائة من المرضى الذين يعانون من سرطان الجلد الدموى وهو شكل من أشكال سرطان الجلد، يتأخرون فى الحصول على العلاج الجراحى.

وقام الباحثون بتقييم أكثر من 32000 مريض سرطان الجلد من حيث الرعاية الطبية، وبرنامج التأمين الممول من القطاع العام فى الولايات المتحدة.

• مرضى سرطان الجلد

>وقال الباحث الدكتور جيسون لوت، أستاذ الأمراض الجلدية فى كلية ييل للطب فى نيو هيفن كونيتيكت: "وجدنا حوالى واحد من كل خمسة من مرضى سرطان الجلد يواجهون تأخيرًا أكبر من شهر ونصف، وأن 8 فى المائة يخضعون لجراحة استئصال الورم بعد ثلاثة أشهر من التشخيص".

• التوقيت مهم للخضوع لعملية جراحية

>وأوضح الباحث جيسون لوت أن أفضل توقيت للخضوع لعملية جراحية فى غضون ستة أسابيع من التشخيص، حيث إن التوقيت مهم، لأن التعامل مع السرطان مبكرًا يحقق نتائج أفضل وأكثر نجاحًا.

• جمعية السرطان الأمريكية

>وخلال هذا العام تتوقع جمعية السرطان الأمريكية ظهور حوالى 74000 حالة جديدة من سرطان الجلد وحوالى 9900 حالة وفاة من سرطان الجلد، وعلامة التحذير تشمل: تغيير لون الجلد والشكل أو حجم البقع أو الشامات على الجلد.

وقد نشرت الدراسة على الإنترنت 8 أبريل فى مجلة "JAMA" بقسم الأمراض الجلدية.

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