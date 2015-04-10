بالصّور.. أمل عرفة تعود بعد 15 عاماً

بدأت عمليّات تصوير مسلسل "دنيا" بجزئه الثاني، بمدينة دمشق حيث يعود للشاشة بعد 15 عاماً من إنتاج جزءه الأول حيث سيتولى إخراجه المخرج زهير قنوع .

وقد ألفت النص عرفة بالاشتراك مع مخرج العمل زهير قنوع، وسيضم العمل على قائمته من أبطاله الرئيسيّين أمل عرفة، وشكران مرتجى، وأيمن رضا، ونزار أبو حجر، وتولين البكري.

وستطل دنيا على الجمهور بعد أن قاربت الأربعين من عمرها، ومن المفترض أنّها أصبحت سيّدة ناضجة، ولكن الحقيقة أنّ شيئاً فيها لم يتغيّر، فلا زالت على بساطتها وعفويّتها الزّائدة، وصراحتها التي تصل حدّ الثرثرة والإزعاج.

يشار إلى أنّ الجزء الأوّل من مسلسل "دنيا" قُدّم على الشاشات عام 1999 ولاقى نجاحاً كبيراً، وكان عبارة عن حلقات منفصلة متصّلة، تدور حول "دنيا" الفتاة الريفيّة التي أتت إلى الشام لتعمل في البيوت، حتى تجمع لها مبلغ لكي تسترد أرض سلبها أخيها الأكبر منها، وفي كل بيت لها حكاية وقصّة ضمن إطار كوميدي اجتماعي.