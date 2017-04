رومنسية وسحر في الصالات العربية

رجل مسنّ يشجع شاباً وشابة على مواجهة مصيرهما ورجل يملك سحر رؤية حياة زبائنه من خلال ارتداء حذائهم. هذه هي مواضيع الفيلمين اللذين بدأ عرضهما في الصالات العربية وإليكم لمحة عنهما.

The Longest Ride

هذا الفيلم مقتبس عن رواية للكاتب Nicholas Sparks الذي نقلت مجموعة من رواياته على الشاشة الكبيرة أذكر منها The Notebook و The Last Song و Dear John. الفيلم من بطولة الممثلين Scott Eastwood و Britt Robertson ومن إخراج George Tillman Jr. تدور قصة الفيلم حول راكب الثيران Luke الذي يحاول العودة الى البطولة بعد تعرضه لحادث كاد يودي بحياته. الصدفة ستجمعه بـ Sophia طالبة فنون تستعد للانتقال الى نيويورك لاستلام وظيفة الأحلام. فهل ستتطوّر علاقة هذا الثنائي بالرغم من اختلافهما؟ وما هو الدور الذي سيلعبه رجل مسنّ أنقذه هذا الثنائي من الموت بعد تعرضه لحادث سير؟ The Longest Ride يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر والعراق ولبنان.

The Cobbler

هذا الفيلم يجمع بين الدراما والكوميديا والخيال من إخراج Thomas McCarthy الذي يشارك أيضاً في كتابة السيناريو ومن بطولة Adam Sandler و Steve Buscemi و Dustin Hoffman. Max Simkin ورث مهنة الإسكافي عن عائلته وهو يعيش حياة هادئة في نيويورك. في يوم من الأيام سيكتشف موهبة موروثة آباً عن جد تخوّله أن يتحوّل بالشكل الى شخصية زبائنه بمجرد ارتداء حذائهم ليكتشف العالم من نظرتهم. فكيف ستكون ردّة فعله؟ The Cobbler يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر ومصر والعراق.