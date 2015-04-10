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خطوبة الممثلة جيني غارث بعد أيام من إرتباط زوجها السابق

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الخميس 09-04-2015 22:07

أعلنت النجمة الأمريكية Jennie Garth خطوبتها على حبيبها الممثل David Abrams بعد علاقة حب لم تتخط الأشهر القليلة.

وأعلنت هذا الخبر صحيفة People نقلاً عن لسان أحد المقربين من الطرفين.

وجاءت هذه الخطوة، بعد أيام قليلة من إعلان Peter Facinelli زوج Jennie السابق، خطوبته على الممثلة Jaimie Alexander التي إرتبط بها في نهاية العام 2012.

يشار إلى أن Garth البالغة من العمر 43 عاماً، كانت متزوجة من Facinelli نجم مسلسل Twilight، وبعد زواج 11 سنة أثمر عن ولادة 3 أطفال، إنفصلا بشكل رسمي ونهائي في العام 2012.

وفي العام 1994 تزوجت Jennie من Daniel Clark وبعد عامين فقط، إنفصلت عنه.

 

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