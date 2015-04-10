نائب الرئيس الأمريكي يشيد بالنجاحات المحققة في الحرب على تنظيم داعش

أشاد نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم بالنجاحات التي تم تحقيقها في الحرب على تنظيم داعش ، وتحسن قدرة القوات المسلحة العراقية على الدفاع عن نفسها ، مشيرا في نفس الوقت إلى العلاقات المضطربة بين العراق وإيران.

وقال بايدن في خطاب القاه أمام ضباط في جامعة الدفاع الوطنية في واشنطن أن الجميع ينسى أن العراق وإيران خاضا حربا طويلة خلفت مئات الألاف من القتلى ، مضيفا أن العراقيين لايرضون أن يكونوا دمى يحركها خيط يمسك به أي طرف في المنطقة.

وتابع أنه من الطبيعي أن يكون للعراق علاقات مع جيرانه ومنهم إيران ، التى يتقاسم العراق معها تاريخ طويل وحدود طويلة.

كما أشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي سيقوم بزيارته الأولى إلى واشنطن الأسبوع المقبل حيث ستتناول المحادثات التشريعات الهادفة إلى تعزيز المصالحة الوطنية بين مكونات الشعب العراقي.