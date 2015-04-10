واشنطن تحمل الحوثيين ومن يدعمهم مسئولية الصراع الدائر في اليمن

حمَل نائب المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جيف راثكي، الحوثيين ومن يدعمهم مسؤولية الصراع الدائر حاليا في اليمن، مشيرًا إلى أن ذلك يثير قلق الولايات المتحدة.

وأضاف أن واشنطن تواصل توضيح موقفها بصورة علنية إزاء سلوك إيران في المنطقة المثير للقلق، خاصة فيما يتعلق بدعمها للإرهاب واعتقال مدنيين أمريكيين.

وحول سؤال بشأن ما تردد حول عرض سلطنة عُمان للقيام بالوساطة لحل الصراع الدائر في اليمن، قال المسؤول الأمريكي إن الولايات المتحدة تدعو كافة الأطراف إلى العودة إلى الحوار السياسي والالتزام من جديد بالانتقال السياسي السلمي وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والدستور اليمني.

أ ش أ