"التعليم الفنى": لا تهاون فى مراقبة نسب حضور حصص العملى طوال العام

أكد الدكتور محمد يوسف وزير الدولة للتعليم الفنى والتدريب، أن التعليم الفنى فى مصر عانى بشكل كبير طوال السنوات الماضية من مشكلات خاصة بالرقابة على نسب حضور الحصص العملية والنظرية على حد سواء، مشيراً إلى أنه لا تهاون فى رصد ومراقبة نسب حضور الطلاب للحصص العملية طوال العام قبل بدء الامتحانات، حيث من المقرر أن تصل نسبة حضور الطالب للحصص العملية طبقاً للقانون 75% من إجمالى الحصص طوال العام وفى حالة مخالفة ذلك يحرم الطاب من دخول الامتحان.

وأضاف الدكتور محمد يوسف وزير الدولة للتعليم الفنى والتدريب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نسب الفترة القادمة ستشهد تفعيل دور توجيه التعليم الفنى لمراقبة حضور الطلاب وانصرافهم، وزيادة مراقبة نسب حضور الطلاب للحصص النظرية، التى من المقرر لها أن تصل إلى 85% طبقاً للقانون.

- 23 مايو بدء امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية بنظاميها 3 و5 سنوات