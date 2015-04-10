مواطن ينذر محافظ القليوبية على يد محضر لتعديه على فكرة "يوم عيد الأب"

أنذر المواطن ياسر محمد عبد الوهاب المقيم بـ"بنى محمد سلطان" مركز المنيا، محافظ القليوبية المهندس محمد عبد الظاهر، على يد محضر يتهمه فيه بالتعدى على فكرته بتخصيص يوم للاحتفال بعيد الأب.

وكان المحافظ، قد استجاب للطلب المقدم من الدكتور ياسر سهيل، عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها، بشأن رعاية الاحتفال الأول بعيد الأب على مستوى الجمهورية، يوم 21 أبريل من كل عام، وتكريم الأب المثالى بمحافظة القليوبية، وتكريم المشاركين فى مسابقة معايدة عيد الأب.

وتضمنت عريضة الدعوى المرفوعة المطالبة بعزل المحافظ بعد قيامه بتخصيص يوم 21 أبريل عيدًا من كل عام، وتكريم الأب المثالى بمحافظة القليوبية، وووصفه بـ"المخالف لحقوق الملكية الفكرية".

وسبق أن أقام المواطن ياسر محمد عبد الوهاب، أول دعوى قضائية رسمية بمحكمة المنيا حملت رقم 371 لسنة 2015، للمطالبة بتخصيص يوم للاحتفال بعيد الأب، وتحدد لها جلسة 19 مايو لسنة 2015.



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