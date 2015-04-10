خبير روسى: الجيش المصرى الوحيد القادر على تنفيذ عملية برية فى اليمن

أكد بوريس دولجوف الخبير والباحث فى مركز الدراسات العربية ومعهد الدراسات الشرقية الروسى، أن موسكو يمكنها أن تلعب دورًا نشطًا فى حل الصراع فى اليمن، وتقديم منصة للأطراف المتنازعة للقيام بمفاوضات، مشددًا على أن الجيش المصرى هو الوحيد القادر على تنفيذ عملية برية فى اليمن.

وأشار الخبير الروسى، خلال مؤتمر صحفى عقد فى وكالة "روسيا سيغودنيا" الروسية الدولية، إلى أن سيطرة التحالف على اليمن لن يتم إلا من خلال عملية برية فقط.

وأضاف الخبير الروسى بوريس دولغوف، أن القوة الوحيدة فى الائتلاف، التى تقدر على القيام بعملية برية هو الجيش المصرى، ولكن من غير المرجح أن يتدخل فى الأمر، لأن مصر مهتمة بالعمل فى قناة السويس ومضيق باب المندب.

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