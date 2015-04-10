اليوم.. ختام أعمال المؤتمر الدولى الرابع لطب الفم والأسنان بجامعة القاهرة

يختتم اليوم الجمعة المؤتمر الدولى الرابع لطب الفم والأسنان جامعة القاهرة، والذى عقد فى الفترة من 8: 10 أبريل الجارى، تحت رعاية الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، والدكتور عادل عدوى وزير الصحة.

وقال الدكتور عمر أبو العز عميد طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يشارك فيه 22 محاضرًا دوليًا من 14 دولة، و14 محاضرًا من شباب أطباء الجامعات المصرية.

8 ورش عمل على هامش المؤتمر

وأضاف، أنه تم تنظم 8 ورش عمل على هامش المؤتمر، بالإضافة إلى تدريب الطلبة من خلال علاج المرضى داخل قاعات المؤتمر، ليكون بمثابة نقل حى لخبرات الأساتذة إلى شباب الأطباء للتدريب على أحدث تقنيات طب الأسنان فى التقويم والجراحة والتركيبات والحشو وعلاج الجذور واستخدام الليزر فى الأسنان وزرع الأسنان وذلك، مضيفًا إلى أن المحاضرات شملت أبحاث مختلفة حوالى 96 بحث جديد وقد تم تخصيص 6 قاعات لإلقاء المحاضرات فى وقت واحد.

من جانبه قال الدكتور محمد شيرين أستاذ طب الفم وأمراض اللثة سكرتير عام المؤتمر، إن المؤتمر نظم معرض للمستلزمات الطبية الخاصة بطب الفم والأسنان، شارك فيها 72 شركة عالمية لتقديم أحدث ما وصل إليه العلم فى مجال وحدات الأسنان والمواد الخام والتجهيزات المتنوعة للعيادات والمستشفيات.

4000 طبيب يشارك فى المؤتمر

وقال إن المؤتمر شارك فيه 4000 طبيب من وزارة الصحة والجامعات والنقابات وطلبة الماجستير والدكتوراه من الدول العربية موضحا أنة تم تكريم عدد من رواد طب الأسنان، والذين أثروا العملية التعليمية بالكلية، ومنهم الدكتور فايز حسان أستاذ العلاج التحفظى، والدكتورة سلسبيل محمود أستاذ علاج الجذور والدكتور عبد الوهاب سيد أحمد أستاذ الأشعة، والدكتور محمد حسنى مصطفى أستاذ علاج اللثة، والدكتور سامى صادق أستاذ طب الفم والأسنان، والدكتور فكرى جورجى أستاذ التركيبات المتحركة، والدكتور أحمد عبد السلام أستاذ التقويم.

وأشار إلى أنه تم تكريم الدكتورة سامية العذب رئيس قسم وحدة الجودة بالكلية، نظير مجهودها لحصول الكلية على الاعتماد.

كلمة وزير الصحة الدكتور عادل عدوى

>يذكر أن الدكتور عادل عدوى وزير الصحة قام بافتتاح المؤتمر الذى بدأت فعالياته أمس، وألقى كلمة شكر فيها الكلية على المجهود الذى تبذله، وأن الكلية ساهمت فى تطوير طب الأسنان، مما انعكس على البيئة المحيطة والمجتمع، ودعا إلى استمرار جهود الكلية فى أداء واجبها التثقيفى والعلمى وأثنى على حصول الكلية على الاعتماد من الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد.

يذكر أن المؤتمر حضره الدكتور عز الدين أبو ستيت نائب رئيس الجامعة، نيابة عن الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة.