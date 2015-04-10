"الأمراض الجلدية" بطب الأزهر يستعرض أحدث أدوية علاج الضعف الجنسى

نظم قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بطب الأزهر أمس مؤتمرة الـ25، الذى عقد تحت رعاية الدكتور عبد الحى عزب رئيس الجامعة والدكتور إسحاق عبد العال عميد الكلية لمدة يوم كامل، استمرت حتى مساء أمس الخميس، وسبق المؤتمر عدة ورش عمل على مدار 5 أيام.

وقال الدكتور محمد قطب أستاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر ناقش التقنيات الحديثة خلال جلسات المؤتمر واستخدام أجهزة الليزر لعلاج ندبات حب الشباب وندبات الجروح، كما تمت مناقشة بحث عن أحدث العقاقير المطروحة التى سوف يتم تدولها لعلاج الضعف الجنسى عند الرجال.

حقن البوتكس آمن لكنه قد يسبب بعض المضاعفات

أدوية جديدة لعلاج الضعف الجنسى

أمراض كان يصعب تشخيصها

>وأشار أستاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية إلى أنه قبل انعقاد المؤتمر تم عقد ورش عمل لتدريب شباب الأطباء على بعض التقنيات الحديثة لحقن البوتكس والمواد المالئة فى علاج تجاعيد الوجه، مضيفا أن استخدام مادة البوتكس بكثرة فى علاج تجاعيد الوجه وتعرق اليدين والقدمين تعتبر آمنة ودون حدوث آثار جانبية حتى إذا تم الحقن بطريق خطأ يتعرض المريض لبعض المضاعفات، لكنها تنتهى بمجرد انتهاء تأثير مفعول البوتكس الذى يمتد من 6 إلى 8 أشهر.>وقال الدكتور أحمد سعيد العدل مدرس الأمراض الجلدية والتناسلية بطب الأزهر وسكرتير عام المؤتمر، إن المؤتمر ناقش المستجدات فى وسائل تشخيص وعلاج الأمراض الجلدية والتناسلية، حيث تم تخصيص جلسة عن الجديد فى استخدامات الليزر فى كثير من الأمراض التى يصعب علاجها عن طريق الأدوية الموضعية، وتم عرض عدد كبير من الحالات قبل وبعد العلاج، كما ناقش المؤتمر بعض الأدوية الجديدة فى علاج الضعف الجنسى مثل دواء أفانافيل ودواء يودينا فيل، التى تتميز عن الأدوية المتعارف عليها مثل دواء الفيجارا "سليدنافيل" بقوة وامتداد مفعولها.>وأشار إلى أن المؤتمر ناقش بعض الوسائل التشخيصية الحديثة، التى ساعدت فى تشخيص كثير من الأمراض كان من الصعب الوصول للتشخيص النهائى فيها، ما كان يترتب عليه صعوبة علاجها وذلك مثل بعض الأمراض الفطرية المستعصية وبعض الأمراض الجينية، كما استعرض المؤتمر عددا كبيرا من الحالات الإكلينيكية النادرة التى تم تشخيصها عن طريق الكثير من الفحوصات وفى مقدمتها تحليل أنسجة الجلد "الهستوباثولوجى".

شارك فى المؤتمر نخبة كبيرة من الأساتذة من مختلف جامعات مصر 600 طبيب متخصص، و50 أستاذا فى الأمراض الجلدية وأمراض الذكورة.