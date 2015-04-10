15 فائدة للبان الدكر أهمها تنشيط الرحم وعلاج الدمامل والجروح وحب الشباب

وفى هذا السياق، يقدم الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أهم الفوائد الصحية لـ"اللبان الدكر"، ومنها:
1- يخلص الجسم من السموم المتراكمة داخلة.
>2- يساعد على الحد من الإصابة بالانتفاخات فى البطن.
>3- يطهر الجهاز التناسلى من البكتيريا.
>4- يساعد على تنشيط الرحم.
>5- يقوى الجهاز المناعى للجسم، ويحد من الإصابة بأمراض الشتاء.
>6- يحد من الإصابة بتسوس الأسنان.
>7- يخلص اللسان من البكتيريا والميكروبات.
>8- يعمل كمسكن قوى لألم الأسنان واللثة.
>9- يقضى على رائحة الفم الكريهة.
>10- يساعد على شعورك بالراحة النفسية والهدوء والاسترخاء.
>11- يستخدم فى علاج الدمامل والجروح.
>12- ينشط خلايا المخ ويحد من الإصابة بالزهايمر.
>13- يستخدم فى القضاء على حب الشباب.
>14- منظم للدورة الشهرية ويحد من تأخرها.
>15- يساعد على تخفيض نسبة السكر فى الدم.
وأخيرًا، ينصح استشارى السمنة والنحافة، باستخدامه كشراب يتم غليه على النار ويوضع فى الكوب ويشرب.
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