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15 فائدة للبان الدكر أهمها تنشيط الرحم وعلاج الدمامل والجروح وحب الشباب

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15 فائدة للبان الدكر أهمها تنشيط الرحم وعلاج الدمامل والجروح وحب الشباب 15 فائدة للبان الدكر أهمها تنشيط الرحم وعلاج الدمامل والجروح وحب الشباب
"اللبان الدكر" أو اللبان المر الذى يستخرج من شجر الكندر فى دول شمال أفريقيا وآسيا، له فوائد صحية كبيرة ويستخدم فى علاج الكثير من الأمراض.

وفى هذا السياق، يقدم الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أهم الفوائد الصحية لـ"اللبان الدكر"، ومنها:

1- يخلص الجسم من السموم المتراكمة داخلة.
>2- يساعد على الحد من الإصابة بالانتفاخات فى البطن.
>3- يطهر الجهاز التناسلى من البكتيريا.
>4- يساعد على تنشيط الرحم.
>5- يقوى الجهاز المناعى للجسم، ويحد من الإصابة بأمراض الشتاء.
>6- يحد من الإصابة بتسوس الأسنان.
>7- يخلص اللسان من البكتيريا والميكروبات.
>8- يعمل كمسكن قوى لألم الأسنان واللثة.
>9- يقضى على رائحة الفم الكريهة.
>10- يساعد على شعورك بالراحة النفسية والهدوء والاسترخاء.
>11- يستخدم فى علاج الدمامل والجروح.
>12- ينشط خلايا المخ ويحد من الإصابة بالزهايمر.
>13- يستخدم فى القضاء على حب الشباب.
>14- منظم للدورة الشهرية ويحد من تأخرها.
>15- يساعد على تخفيض نسبة السكر فى الدم.

وأخيرًا، ينصح استشارى السمنة والنحافة، باستخدامه كشراب يتم غليه على النار ويوضع فى الكوب ويشرب.

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