عمرو موسى: حذرت «الشاطر» من التعرض للمتظاهرين يوم 30 يونيو

أكدت لـ«نائب المرشد» أن الانتخابات الرئاسية المبكرة هى الحل

كتب : محمود الحصرى وسحر عون منذ 28 دقيقة

كشف عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، عن أن لقاءه الأخير مع المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان، كان يحمل رسالته الأخيرة للنظام بأنه لا يمكن قبول الوضع الحالى، وحذر من المصادمات والتعرض للمتظاهرين يوم 30 يونيو، وقال: «قلت للشاطر: الحل هو انتخابات رئاسية مبكرة، لأن المواطنين فاض بهم الكيل، وكلنا غاضبون، ومحبطون، ويائسون من السلطة الحاكمة».

وأضاف خلال المؤتمر الذى نظمه حزب المؤتمر مساء أمس الأول فى قرية مليج بشبين الكوم «30 يونيو سيكون إنهاء لحكم الإخوان، وسنخرج جميعاً للتعبير عن الغضب الذى نعيشه للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وحملة تمرد حركة سياسية ديمقراطية، ونحن جميعاً نقف وراءها».

مصر تعيش أسوأ فتراتها.. والرئيس فشل فى حل الأزمات اليومية

وقال: «لا بد أن تدار البلاد بحكومة ائتلافية، ووزارة وحدة وطنية من كل القوى السياسية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهذا لا يعنى القفز على السلطة، أو الانقلاب على الشرعية بل هذا يمثّل عودة للشعب مرة أخرى والاحتكام إلى رأيه، لأن مصر الآن تمر بأسوأ مراحلها، فى ظل تزايد المشاكل والأزمات التى أصبحت تهدد الأجيال الحالية، والمقبلة، والتراجع مستمر على المستويين الداخلى والخارجى».

وأضاف: «دور الرئيس هو حل الأزمات، والشعب المصرى يعيش فى قلق، وخوف، وتوتر، وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر، والنظام الحاكم لا يستطيع حل المشاكل والأزمات اليومية، وبالتالى فهو غير قادر على التخطيط، وبناء استراتيجيات طويلة الأمد تلبى طموحات الشعب المصرى، ونحن نعانى من فشل نظام الحكم فى إدارة البلاد، وما يحدث الآن من ثورة بين أبناء الشعب يعتبر الرسالة الأخيرة للمرشد ولجماعته، مفادها أن المصريين لن يستسلموا لظروف القهر والضغط التى تستخدمها الجماعة».