منظمة العفو الدولية تتهم الانفصاليين في أوكرانيا بقتل جنود أسرى

اتهمت منظمة العفو الدولية “امنستي” أمس ، الانفصاليين في شرق أوكرانيا الموالين لروسيا ، بتنفيذ ما وصفته بعمليات إعدام خارج نطاق القانون بحق جنود أوكرانيين أسرى ، وطالبت بفتح تحقيق سريع ومحايد.

وساقت المنظمة في بيان ، مثالاً على ذلك ، حالة الجندي ايغور برانوفيتسكي ، الذي قاتل في مطار “دونيتسك” وعذب وقتل في الأسر.

وأوضحت ، أنها شاهدت صوراً لجثث ثلاثة جنود آخرين على الأقل أعدموا برصاصة في الرأس ، مشيرة إلى أن انفصاليين أسروا هؤلاء الجنود بين 12 و18 فبراير في “ديبالتسيفي” ، المدينة الاستراتيجية التي سيطر عليها الانفصاليون بعد معارك ضارية رغم إعلان الهدنة منتصف فبراير.

ودعت “امنستي” ، إلى تحقيقات سريعة ومحايدة وإلى محاكمة المذنبين أمام هيئات معترف بها ، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.