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منظمة العفو الدولية تتهم الانفصاليين في أوكرانيا بقتل جنود أسرى

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منظمة العفو الدولية تتهم الانفصاليين في أوكرانيا بقتل جنود أسرى منظمة العفو الدولية تتهم الانفصاليين في أوكرانيا بقتل جنود أسرى

الجيش الأوكراني في شرق البلاد

اتهمت منظمة العفو الدولية “امنستي” أمس ، الانفصاليين في شرق أوكرانيا الموالين لروسيا ، بتنفيذ ما وصفته بعمليات إعدام خارج نطاق القانون بحق جنود أوكرانيين أسرى ، وطالبت بفتح تحقيق سريع ومحايد.

وساقت المنظمة في بيان ، مثالاً على ذلك ، حالة الجندي ايغور برانوفيتسكي ، الذي قاتل في مطار “دونيتسك” وعذب وقتل في الأسر.

وأوضحت ، أنها شاهدت صوراً لجثث ثلاثة جنود آخرين على الأقل أعدموا برصاصة في الرأس ، مشيرة إلى أن انفصاليين أسروا هؤلاء الجنود بين 12 و18 فبراير في “ديبالتسيفي” ، المدينة الاستراتيجية التي سيطر عليها الانفصاليون بعد معارك ضارية رغم إعلان الهدنة منتصف فبراير.

ودعت “امنستي” ، إلى تحقيقات سريعة ومحايدة وإلى محاكمة المذنبين أمام هيئات معترف بها ، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء .

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