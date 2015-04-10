الملك سلمان في الدرعية.. يستعيد الأمجاد والتاريخ في زمن «الحزم»

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مساء أمس، في محافظة الدرعية، مشروع تطوير البجيري، الذي أنهت الهيئة العُليا لتطوير مدينة الرياض تنفيذه ضمن برنامج تطوير الدرعية التاريخية، ووقّع على لوحة محفورة يحملها مجموعة من الأطفال.

وشاهد الملك سلمان، عروض الصوت والضوء التفاعلية التي رسمت على جدران قصر سلوى الأثري في حي الطريف المقابل، ثم شارك في العرضة السعودية، ومعه سمو ولي العهد الأمين وأصحاب السمو الأمراء، قبل أن يلتقى أعضاء اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية التاريخية.

بحث مع أمير قطر مستجدات الأحداث في المنطقة

وأبدى خادم الحرمين اعتزازه بما تم إنجازه في تطوير المرحلة الأولى للدرعية التاريخية، واطلع على المشروعات المقبلة في حي الطريف التاريخي، والتطوير الشامل للدرعية التاريخية، والمواقع المستهدفة للتوسع، موجهاً باستكمال المراحل وسرعة إنجازها، بما يكفل مواصلة هذا النجاح.

من جهة أخرى، استقبل خادم الحرمين الشريفين في قصر العوجا بالدرعية امس أخاه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والوفد المرافق له.

وقد اصطحب خادم الحرمين الشريفين أمير دولة قطر الشقيقة في جولة داخل أرجاء قصر العوجا، أطلعه خلالها -أيده الله- على ما يضمه من صور تاريخية للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وقطع تراثية قديمة، كما شاهد سموه شرفة القصر وإطلالته على مدينة الدرعية التاريخية.

بعد ذلك جرى استعراض الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأحداث في المنطقة.