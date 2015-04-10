بالفيديو – جمهور فيورنتينا يتمنى استمرار صلاح ' الأفضل في الفريق '

يتمنى جمهور فيورنتينا بقاء النجم المصري محمد صلاح جناح الفريق أطول فترة ممكنة في فلورنسا، بعد التألق الذي ظهر عليه اللاعب منذ قدومه من تشيلسي معارا.

وانتقل صلاح على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر قابلة للزيادة لموسم إضافي حال موافقة الطرفين.

وبالتعاون مع رابطة محبي صلاح في إيطاليا ومؤسسيها إسماعيل الزيني وإسلام السنوسي، يقدم FilGoal.com مقطع تسجيلي لنقل انطباع جمهور فيورنتينا عن النجم المصري.

يقول مشجع لفيورنتينا من المدرجات وعُمره تجاوز الـ60 عاما حول اللاعب المصري: "صلاح لاعب مميز ونتمنى استمراره في مدينة فلورنسا وسعداء جدا به".

أما على حدود ملعب أرتيمو فرانكي معقل فيورنتينا، يقول مشجع آخر: "أتمنى بقاء صلاح لمدة أطول من موسم إضافي أريدها عامين أو ثلاثة أخرين".

وأضاف "الجميع هنا يريده، وهو لاعب قوي للغاية ونضع أمل كبير عليه".

وفي نهاية الفيديو، هناك مشجعا لفيورنتينا خرج يغني منفردا في شوارع فلورنسا بعد تألق صلاح في مباراة سامبدوريا التي أقيمت الرابع من أبريل الجاري وسجل فيها الدولي المصري هدفا رائعا.

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