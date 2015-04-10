موجز الصحافة المحلية: "حط فلوسك فى البنوك.. متخليش النصابين ينهبوك"

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع"، تحت عنوان "حط فلوسك فى البنوك.. متخليش النصابين ينهبوك".

وتفاصيل مبادرة "اليوم السابع" التى تهدف إلى دعم القطاع المصرفى، وحماية مدخرات المصريين من النصب باسم توظيف الأموال، وردود فعل خبراء المال والأعمال ورؤساء البنوك والشخصيات العامة على المبادرة، فى ثانى أيام انطلاقها، وتنشر الجريدة كواليس استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى لـ"الحاجة نجيبة" بعد نشر قصتها على صفحات "اليوم السابع" ومطالبتها ببناء منزل يأويها، الأمر الذى رد عليه الرئيس باستجابة فورية، مكلفًا محافظ المنيا بالبدء فى بناء مسكن بديل لـ"الحاجة نجيبة".

وقالت جريدة "الأهرام": "لأول مرة، فى الثانوية العامة، تم وضع إقرار بعدم دخول اللجان بتليفون محمول منعًا للغش، وسيوقع الطلاب وأولياء الأمور على الإقرار ضمن أوراق التقدم للامتحان". صرح بذلك للأهرام محمد الأسعد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة.

وقال إنه تتم حاليًا دراسة تعديل جدول الامتحانات استجابة لطلبات وشكاوى الطلاب، لا توجد قضية الآن داخل كل بيت أهم من قضية الثانوية العامة، فمنذ الإعلان عن جدول مواعيد الامتحانات وبدأ الجدل حول عدم دقة توزيع المواد، وضيق الوقت، وأداء الامتحانات خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، وضرورة إجراء تعديلات على الجدول.

ونشرت جريدة "الأخبار"، توصل فريق بحثى فى مدينة زويل إلى كشف علمى مهم، أثبتت أبحاثهم أن أحد العوامل المسببة للسرطان قد يصبح هو نفسه علاجًا للمرض، وقام الفريق البحثى بتحليل أثر إنزيم "البوتو أيزو ميريز"، والذى يتسبب فى تكسير الحمض النووى، لكى يتم التوصل إلى كيفية تكسير الخلايا، وكيفية إصلاحها، بالإضافة إلى دراسة الدور الذى يلعبه إنزيم "التوبو أيزو ميريز" فى أنواع معينة من السرطان.

وكشفت جريدة "المصرى اليوم" على لسان محسن عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للتكنولوجيا بالوزارة، أنه بفحص أوراق تظلمات المتقدمين لمسابقة الـ"30 ألف معلم" فى 14 محافظة، تبين أن 80% منها عبارة عن طلبات توظيف، ورجاء للتعيين، وتحمل عبارات مثل "عاوز أشتغل ونبى، ظروفى صعبة، مش لاقى أكل"، وهكذا.

وأبرزت جريدة "الشروق" فى مستهل صفحتها الثالثة، التصريحات التى حصلت عليها من مصدر قضائى بنيابات شمال القاهرة، أنه أثناء الجولة التفتيشية المفاجئة على عدد كبير من أقسام الشرطة بالعاصمة، تبين لأعضاء النيابة بقسم شرطة "شبرا"، أن ديوان القسم داخل عمارة سكنية غير آمنة، فضلاً عن كثافة أعداد المحتجزين داخل القسم بما لا يتناسب مع مساحته الصغيرة.

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