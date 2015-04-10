تعرف على السلاح الذى تحتل به مصر المركز الـ4 عالميًا متقدمة على أمريكا

نشر الموقع الإلكترونى لقناة روسيا اليوم "انفوجرافيك" نقلاً عن موقع GLOBALFIREPOWER المتخصص فى العلوم العسكرية، ترتيب أكثر الدول المالكة للمدفعية الصاروخية "راجمات الصواريخ" فى العالم، حيث جاءت مصر فى المركز الرابع متفوقة على الولايات المتحدة الأمريكية، التى احتلت المركز السادس.

وجاءت دولة روسيا الاتحادية فى المركز الأول، حيث تمتلك 3793 وحدة، بينما جاءت كوريا فى المركز الثانى بـ2400 وحدة يليها الصين بـ1770 وحدة.

فيما تصدرت مصر المركز الرابع بـ1481 وحدة تليها إيران بـ1474 وحدة ثم الوليات المتحدة فى المركزالسادس بـ1331 وحدة، بينما غابت إسرائيل عن قائمة الدول الـ10 الأوائل.

وظهر سلاح المدفعية الصاروخية فى الحرب العالمية الثانية، وكان من أهم الأسلحة السوفيتية السرية، وحقق نتائج حاسمة ومؤثرة فى معركتى ستالين جراد وكورسيك.

واستخدمت مصر سلاح المدفعية الصاروخية بكثافة خلال حرب أكتوبر، وحقق نتائج كبيرة فى دك حصون خط بارليف واستهداف تجمعات القوات البرية الإسرائيلية فى سيناء.

وتمتلك مصر وحدات كبيرة من عائلة صقر، التى تغطى أغلب الأمدية وتصنع فى مصر بالكامل بجانب قواذف أخرى روسية وصينية، بالإضافة للأمريكية MRLS الشهيرة.

وكان أول ظهور لنظام المدفعية الصاروخية المصرية (صقر) هو صقر 10، وهو نسخة عن الروسى bm-21، واستخدم نظام صقر فى حرب أكتوبر بكثافة عالية.

وتضم عائلة صقر المصرية المنظومة الخطيرة "صقر 45" عيار 227 ملم بمدى 45 كيلو، ويتميز بدقته الشديدة وأصبح النظام مشابهًا إلى حدٍ كبير لنظام MRLS الأمريكى، ويصنع كاملاً فى مصر، بالإضافة لـ"صقر 80" بمدى 80 كيلو مترًا.

وأشارت صحف روسية، إلى أن مصر أبدت اهتمامًا كبيرًا بأفضل راجمات الصواريخ على مستوى على العالم من طراز "سميرتش".



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راجمة صواريخ مصرية من طراز صقر



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راجمة الصواريخ الأفضل فى العالم الروسية "سيمرتش" والتى تهتم بها مصر



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راجمة صواريخ الأمريكية MRLS وتخدم فى مصر



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انفوجرافيك نشرته روسيا اليوم عن ترتيب الدول المالكة لقاذفات الصواريخ

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