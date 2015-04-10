النيابة: لا وفيات فى حريق مصنع الزيوت بالغورية

كشفت تحقيقات نيابة الدرب الأحمر الأولية، برئاسة المستشار علاء ربيع مدير النيابة، عن عدم وجود أى وفيات ناتجة عن حريق مصنع الزيوت والعطور الكائن بشارع بيبرس بمنطقة الغورية دائرة قسم الجمالية.

وتبين إصابة شخصين، الأول كسر فى الذراع وهو عامل بذات المصنع، والآخر عامل المطافى الذى أصيب بالاختناق أثناء محاولته لإخماد النيران المشتعلة.

وأسفرت التحقيقات المبدئية، أنه تم حرق 10 شقق بالكامل بالعمارات المجاورة للمصنع المحترق.

كما استمعت النيابة إلى أقوال مالك المصنع، الذى أكد بأن الخسائر المالية أكثر من مليون جنيه.

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