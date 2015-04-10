مميش: رفع 130 مليون متر مكعب رمال بمشروع القناة باستخدام 37 كراكة

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، أن الكراكات العاملة فى مشروع قناة السويس الجديدة، وعددها 37 كراكة نجحت فى رفع 130 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بقناة السويس الجديدة بنسبة 54% من المستهدف رفعه، وهو 250 مليون متر مكعب بمتوسط تكريك يومى مليون و520 ألف متر مكعب.

وأكد مميش، فى تصريحات صحفية، أن مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع محور تنمية قناة السويس سوف يحققان دخلاً سنويًا يصل إلى 100 مليون دولار، وأن المشروعات التى تم طرحها خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ فى مارس الماضى متاحة لجميع الشركات من الجنسيات المختلفة عربية وأجنبية، لأن مشروع محور القناة مشروع استثمارى عالمى ونقبل فيه الجنسيات المختلفة وتم الانتهاء من المخطط العام للمشروع من خلال دار الهندسة وعرضه على الرئاسة، وأيضًا التشريعات القانونية للمشروع بما يحفظ حق الدولة وسيادتها، وفى انتظار قرار رئاسى بتولى هيئة قناة السويس إدارة المشروع.

وأشار مميش، إلى أن الهيئة تستعد لافتتاح القناة خلال شهر أغسطس القادم، بحضور رؤساء وملوك الدول العربية والأجنبية فى حفل كبير على ضفاف القناة، سوف يشهده العالم كله تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار المهندس وجدى زكى المدير التنفيذى لأعمال التكريك بمشروع قناة السويس الجديدة، إلى أن 37 كراكة تعمل حاليا فى أعمال التكريك بقطاعات المشروع الثلاثة، ومنها 22 كراكة تابعة للتحالف “الإماراتى البلجيكى الهولندى” ورفعت 93 مليونا متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بالقناة الجديدة و10 كراكات تابعة للتحالف “البلجيكى الأمريكى” قامت برفع 31 مليونًا متر مكعب، إلى جانب 5 كراكات تابعة لهيئة قناة السويس تعمل بتفريعة البلاح نجحت فى رفع 7 ملايين متر مكعب من الرمال المشبعة، ليصل إجمالى ما تم حفرة حتى أمس الخميس 130 مليون متر مكعب رمال مشبعة بالمياه من مجرى القناة الجديدة.

- مهاب مميش:رفع 53% من الرمال المشبعة بالمياه و118 يوماً لافتتاح القناة