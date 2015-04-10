مباحث التموين: حبس صاحب محل بالمقطم لبيعه "فسيخ" غير صالح للاستهلاك

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط صاحب أحد محلات الفسيح والأسماك المملحة بمنطقة المقطم، بحوزته ٧ طن و١٠٠ كيلو جرام من الأسماك المملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير محضر وأحالته للنيابة التى أمرت بحبسه عامًا وغرامة ١٠ آلف جنيه.

وأكد اللواء مدحت عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، فى تصريحات لليوم السابع، أنه يتم تشكيل لجان للمرور على الأسواق لضبط المتلاعبين وإحالتهم للنيابة العامة، وذلك للحفاظ على حقوق المواطنين فى الحصول على سلع جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية خاصة الأسماك المملحة والرنجة، والتى يزداد عليها الطلب خلال هذه الأيام، لافتًا إلى أن هناك تعليمات باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أى شخص يقوم بالتلاعب فى جودة المنتجات.

وأضاف اللواء مدحت عبد الله فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أصدر تعليمات لتكثيف الرقابة على الأسواق ووضع خطة للتأكد من توافر السِلَع، ومنع أى شخص يتلاعب فى السلع المدعمة، وكذلك منع أى تداول للسلع الفاسدة.