طالب الهندسة المتهم بقتل عشيقته بالبحيرة: الشيطان أغوانى بسبب المال

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من إلقاء القبض على "أحمد.م.ع" طالب إعدادى بكلية الهندسة ومقيم الوسطانية مركز كفر الدوار المتهم بقتل جارته طالبة الثانوى.

تبين أن المتهم ارتبط مع المجنى عليها بعلاقة عاطفية، وتردد على منزلها أكثر من مرة، لافتا إلى أنه عقب مروره بضائقة مالية، عقد النية على سرقة منزلها والتخلص منها حيث قام بالاتفاق معها على أن تمكنه من الدخول خلسة لمنزلها عقب نوم أسرتها، وعقب ذلك قام بالإجهاز على حياتها عن طريق خنقها بيده وبالإيشارب الذى كانت ترتديه وسرقة الحاسب الآلى المحمول الخاص بها "لاب توب" وهاتفها المحمول.

وأضاف المتهم بقيامه بالتخلص من الهاتف المحمول بإلقائه بترعة المحمودية دائرة المركز وبيع اللاب توب لمحل إلكترونيات ببندر كفر الدوار نظير مبلغ 950 جنيها "تم ضبط المبلغ المالى بإرشاده".

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من كشف غموض مقتل طالبة بالثانوى بدائرة مركز كفر الدوار.

ترجع أحداث الواقعة ليوم 7 أبريل الجارى والمحرر عنها المحضر رقم 2033/2015 إدارى مركز شرطة كفر الدوار، بشأن ما تبلغ للمركز من "ج.خ.ع" موجه بالتربية والتعليم ومقيم قرية الوسطانية، دائرة المركز بوفاة ابنته "آية.ج.خ" 16 سنة، طالبة ومقيمة بذات العنوان إثر إصابتها بحز وسحجات حول الرقبة.

وأثناء السير فى إجراءات خطة البحث حضر والد المجنى عليها وأبلغ باكتشافه سرقة جهاز لاب توب وهاتف محمول الخاصين بالمجنى عليها وأسفر التطبيق الجيد لبنود تلك الخطة أن توصلت تحريات فريق البحث إلى أن مرتكبى الواقعة "أحمد.م.ع" طالب إعدادى بكلية الهندسة ومقيم الوسطانية مركز كفر الدوار.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته كشف عن تفاصيل الحادث من خلال اعترافه وقيامه بارتكاب الواقعة.



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الطالب المتهم بالقتل



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الطالبة القتيلة