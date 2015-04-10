شرطة الكهرباء تضبط 8162 قضية سرقة تيار وتنفيذ 580 جنحة حبس فى 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بالاشتراك مع كل مديريات الأمن حملات أمنية موسعة، لضبط الباعة الجائلين والخارجين على القانون، ممن يعملون على سرقة التيار الكهربائى من أعمدة الإنارة، لعمل وصلات كهربائية غير قانوينة مثل التى يقوم بها الباعة الجائلون وبعض المتاجر والمحال والعقارات المخالفة.

وأسفرت الحملات التى تمت خلال 24 ساعة، عن ضبط 8162 قضية سرقة تيار كهربائى من بينها 45 لكبار المشتركين و40 مخالفة شروط التعاقد، وتحصيل 5379 غرامة سرقة تيار كهربائى و16مخالفة شروط التعاقد وتنفيذ 580 حكم حبس .