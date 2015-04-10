اشتباك بين "البشمركة" ومسلحى داعش بمدينة سنجار شمال غربى العراق

اشتبكت قوات "البيشمركة" الكردية مساء الخميس مع مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى الذى هاجموا مواقع البيشمركة فى مدينة سنجار بمحافظة نينوى شمال غربى العراق.

وقالت مصادر كردية إن قوات البيشمركة تصدت لهجوم داعش فى احياء "سمايل بك ونصر" بمدينة سنجار،مشيرة إلى أن الاشتباك مع مسلحى داعش لم يسفر عن اصابات فى صفوف البيشمركة.

قصفت طائرات التحالف الدولى مساء الخميس بالخطأ أحد المبانى بحى سكنى فى ناحية الكوير، لم يسفر عن وقوع إصابات لخلو المبنى من السكان لحظة القصف خلال مطاردة الطائرات لمجموعة سيارات تابعة لتنظيم داعش حاولت الإقتراب من منطقة "الزاب الأعلى".

وأشارت المصادر إلى أن الصاروخ الذى أطلقته طائرة التحالف دمر المبنى بشكل كامل، لافتة إلى أن طائرات التحالف الدولى عاودت استهداف سيارت داعش، وأصابتها بشكل مباشر مما أدى إلى تدميرها.

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