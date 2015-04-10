هيئة التخصصات الصحية تستقطب 28 مؤسسة تعليمية عالمية في مؤتمرها الدولي

يرعى وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أحمد بن عقيل الخطيب، المؤتمر الدولي العلمي الثاني للهيئة، بين ال 11 وال 13 من الشهر الميلادي الجاري، في القاعة الكبرى بفندق كمبنيسكي رفال بالرياض.

وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور عبدالعزيز بن حسن الصائغ، أن المؤتمر يهدف لخدمة التدريب والمتدربين، من خلال اطلاعهم على آخر المستجدات فيما يخص التخصصات الصحية المختلفة ومجال التعليم الطبي.

وأشار الصائغ، إلى أن الهيئة حرصت على دعوة عدد من المتحدثين العالميين في تخصصات مختلفة، إضافة الى متحدثين داخليين، وفتح باب المشاركة العلمية للمتدربين في برامج شهادة الاختصاص السعودية، من خلال عرض أبحاثهم. وقال: "خصصت الهيئة جوائز للأبحاث الفائزة"

وأكد نائب الأمين العام للهيئة البروفيسور سليمان بن عمران العمران رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، حرص الهيئة على حضور عددٍ كبير من المتدربين من مناطق المملكة كافة، والمدربين المشاركين، للاستفادة من هذا اللقاء وتبادل الخبرات واجراء الحوارات بين المتدربين والمدربين، لتثبيت معايير التدريب في المناطق المختلفة، مشيراً إلى أن عدد المسجلين لحضور ورش وفعاليات المؤتمر وصل إلى 1500 متدرب ومتدربة.

وكشف البروفيسور العمران، أن المؤتمر سيسلط الضوء حول المستجدات في التعليم الطبي كأداة لإدارة البرامج وتنفيذها على أرض الواقع، إضافة إلى اطلاع الهيئة على تجارب أخرى في العالم مشابهة لتجربة الهيئة في الدراسات العليا والمجريات الصحية.

ولفت العمران إلى أن طريقة عقد المؤتمر تختلف عن المؤتمرات المعتادة، إذ سيكون عبارة عن مجموعة من ورش العمل تسير بشكل متوازي، منوهاً إلى تخصيص ست ورش عمل بحضور محدد العدد، ليكون هناك تفاعل بين المحاضر والحضور بوجود أعضاء ورؤساء المجالس العلمية في الهيئة لإدارة الحوار.

وسيصاحب المؤتمر، معرضاً يستضيف 28 مؤسسة تعليمية محلية وعالمية من مقدمي برامج دراسات علياً في المجالات الصحية المختلفة، تشمل كليات ملكية في اوروبا وشمال اميركا إضافة الى البرنامج الفرنسي وعدد من مراكز التدريب المحلية لبرامج شهادة الاختصاصات السعودية.

وستعقد الهيئة على هامش المؤتمر اجتماعات مع عدد من الكليات الملكية لبحث إمكان التعاون في مجال التدريب وقبول متدربين سعوديين في برامجها.