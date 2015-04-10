مدير شرطة الرياض يعزي ذوي شهيدي الواجب ثامر وعبدالمحسن المطيري

الرياض - مناحي الشيباني

قدم مدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعود الهلال، واللواء على الجباري قائد أمن المنشآت، تعازيهما وتعازي كافة منسوبي شرطة منطقة الرياض لإسر شهيدي الواجب الجندي أول ثامر عمران المطيري، والجندي أول عبدالمحسن خلف المطيري، اللذين تعرضا لإطلاق نار من سيارة مجهولة شرق العاصمة الرياض فجر الأربعاء الماضي. وأعرب اللواء الهلال عن بالغ حزنه وجميع منسوبي شرطة الرياض ودوريات أمن الرياض وجميع القطعات الأمنية، وعظيم مصابهم في فقدان زميليهم ثامر وعبدالمحسن، مؤكدا أنهما نالا بإذن الله شرف الشهادة، وهما على رأس العمل يحرسانه إرضاء لله سبحانه وتعالى، وطاعة لولي الأمر، وحماية للوطن ومقدراته. وأكد مدير شرطة الرياض أن جميع رجال الأمن ماضون في عملهم لخدمة الدين والوطن، مشيراً إلى أنهم قدموا شيئاً كثيراً من الإنجازات في المتابعة ورصد الجناة وخدمة الدين. ونوه الهلال بما يحظى به منسوبو الأمن من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة بمتابعة من سمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزاء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز - حفظه الله - سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادتنا الرشيدة، موكدا أن متابعة الجناة تحظى باهتمام كبير من ولاة الأمر - حفظهم الله - والجهات الأمنية، حيث سيتم التوصل إليهم بإذن الله وتقديمهم إلي العدالة.