الأهلي: الدوري لم ينته .. والحساب آخر الموسم

لا يحاسب الأهلي الجهاز الفني بالقطعة، ولكنه ينتظر حتى نهاية الموسم وفقا لما أكده علاء عبد الصادق المشرف العام على الكرة بالنادي الأحمر.

وتعادل الأهلي مع الإسماعيلي إيجابيا 1-1، وبات النادي الأحمر ثالثا برصيد 40 نقطة بفارق ثماني نقاط عن الزمالك المتصدر.

وقال عبد الصادق في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "هناك مراكز تحتاج للدعم ويتم مناقشة الأمر في حينه مع بداية فترة الانتقالات الصيفية".

وأضاف "لدي ثقة كبيرة في اللاعبين خاصة وأن الدوري لم ينته بعد وفرصة الأهلي قائمة في الفوز بالبطولة".

وشدد "لا تغيير في سياسة الأهلي بالحساب نهاية الموسم، ولا مجال للحساب بالقطعة وهو أمر مرفوض تماما".

وطالب عبد الصادق جماهير الأهلي بمساندة الفريق لتجاوز المرحلة الصعبة موضحا أن هناك هدفا أسمى، وهو بناء فريق قوي قادر على حصد بطولات في السنوات المقبلة.