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بالأرقام - المحمدي يتفوق على روني وأزار في قائمة أسرع لاعبي الدوري الإنجليزي

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نشرت صحيفة (تيليجراف) الشهيرة تقريرا يعرض أسرع 20 لاعبا في الدوري الإنجليزي لموسم 2014-2015، والتي ضمت أحمد المحمدي الظهير الأيمن المصري المحترف في هال سيتي.

وتفوق المحمدي على لاعبين مثل إدين أزار جناح تشيلسي وواين روني وفقا لإحصائية قامت بها الصحيفة الإنجليزية وضمت 20 اسما.

تقرير - المحمدي ضمن أكثر اللاعبين المؤثرين في الدوري الإنجليزي

ولا يوجد ضمن الأسماء ناد يضم أكثر من لاعبين في القائمة، كما أن أرسنال ومانشستر سيتي لم يتواجدا على الإطلاق.

وسجلت الصحيفة الشهيرة سرعات اللاعبين وفقا للقطات وصلوا فيها لسرعتهم القصوى.

وتراوحت السرعات من 33.8 كم/الساعة إلى 35 كم/الساعة.

ويستعرض FilGoal.com الـ20 لاعبا وسرعتهم بالكيلو متر/ الساعة، إذ أعلنتهم الصحيفة بوحدة (الميل/الساعة).

20) أشلي ويليامز (سوانزي) 33.76 كم/الساعة

19) جويل وارد (كريستال بالاس) 33.84 كم/الساعة

18) إدين أزار (تشيلسي) 33.87 كم/الساعة.

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17) برانيسلاف إيفانوفيتش (تشيلسي) 33.87 كم/الساعة

16) نيل تايلور (سوانزي) 33.89 كم/الساعة

15) فيل جاكيلكا (إيفرتون) 33.91 كم/الساعة

14) داني إنجز (برنلي) 33.97 كم/الساعة

13) جاسو شاكيل (برنلي) 34.08 كم/الساعة

12) رايان برتراند (ساوثامبتون) 34.09 كم/الساعة.

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11) كريستيان إيركسن (توتنام) 34.10 كم/الساعة.

10) جاك ليفرمور (هال سيتي) 34.10 كم/الساعة.

9) جاك كولباك (نيوكاسل) 34.11 كم/الساعة.

8) ستيفين كولكر (كوينز بارك) 34.23 كم/الساعة.

7) جوردان هيندرسون (ليفربول) 34.28 كم/الساعة.

6) ناثانيل كليني (ساوثامبتون) 34.46 كم/الساعة.

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5) واين روني (مانشستر يونايتد) 34.47 كم/الساعة.

4) أحمد المحمدي (هال سيتي) 34.79 كم/الساعة.

3) رحيم سترلينج (ليفربول) 35.05 كم/الساعة.

2) ستيوارت داونينج (وست هام) 35.07 كم/الساعة.

1) موسى سيسوكو (نيوكاسل) 35.40 كم/الساعة.

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