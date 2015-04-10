حكاية مانويل جوزيه - صانع الذهب، عاشق الـ6 و ' في الجنة يا كاريكا '

3 ولايات .. 7 مواسم .. ألقاب وإنجازات وتاريخ كُتب بألوان الأهلي واسم مانويل جوزيه.

نعم .. ما تسمعه الآن هو جزء صغير مما يتغنى به جماهير الأهلي بمجرد ظهور مانويل جوزيه، "جوزيه .. جوزيه .. جوزيه" من قلب كل أهلاوي إلى قلب البرتغالي جوزيه.

9-4-1946 .. 9-4-2015 يحتفل البرتغالي مانويل جوزيه بعيد ميلاده الـ69، ميلاد لن ينس من قبل جماهير الأهلي، فهو الأسطورة مانويل جوزيه.

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إذ ذكر العصر الذهبي للنادي الأهلي، يذكر مانويل جوزيه، البرتغالي الذي حقق ما فشل فيه الجميع ليكتب بالذهب والفضة والبرونز تاريخ أهلاوي بإمضاء برتغالي.

بالتأكيد كل ما سيتم ذكره الآن، لن يعطى جوزيه "اللاعب" كامل حقه بينما يُسلط الضوء على جوزيه "المدرب"، فهو الأسطورة الحمراء.

بداية ملكية

موسم 2001- 02 بدأت حكاية جوزيه مع القميص الأحمر.

وكانت البداية ملكية، سواء للأهلي أو مانويل جوزيه.

الأهلي يواجه ريال مدريد في أولى مباريات الأهلي تحت قيادة مانويل جوزيه.

وما أروعها من بداية، الأهلي يحقق الفوز على الملكي ريال مدريد 1-0.

صنداي يحقق لجوزيه أول الانتصارات مع الأهلي وأمام من .. ريال مدريد.

أول 6

تريد أن تدخل سريعا قلوب الجماهير، ما عليك إلا الفوز في أهم مباريات الموسم أمام المنافس التقليدي.

القمة الأولى لجوزيه كانت سيئة، الأهلي يخسر 2-1 أمام الغريم التقليدي الزمالك.

وعن القمة الثانية أمام الزمالك، تحدث مانويل جوزيه في تصريحات سابقة لـFilGoal.com " "خسرت أول دربي مع الأهلي بهدفين لهدف.. كنت أعرف جيداً معنى هذه المباريات فقد خضتها في البرتغال كمدرب".

ويتابع "حينما جاء موعد الدربي الثاني كان كل تركيزي على ضرورة الفوز، لأننا كنا ننافس على اللقب وقتها وأيضاً لأهمية هذه المباراة".

وشدد "لو خسرت مباراتي ديربي متتاليتين فهذا يعني أن الجمهور لن يرحمك أبداً"

وهو ما لم يحدث، فالجماهير تتغنى وحتى لحظات كتابة تلك الكلمات عن الانتصار التاريخي أمام الزمالك .. 6-1.

"أعرف أن مباراة الـ6-1 ستبقى الأهم في ذاكرة جماهير الأهلي حينما يتعلق الأمر بي.. يذكرونها دائماً كلما التقيتهم.. ستبقى الذكرى الأفضل بالنسبة لهم لفترة طويلة بكل تأكيد.. هي كذلك فيما يتعلق بالدربي بالنسبة لي أيضاً".

هكذا تحدث مانويل عن الفوز التاريخي 6-1 والبداية الملكية.

إنجاز وسقوط

في الولاية الأولى لجوزيه مع الأهلي، خسر المارد الأحمر لقب الدوري المصري.

ولكن رفض جوزيه المغادرة دون علامة مميزة له مع الأهلي.

الأهلي بطلا لدوري أبطال إفريقيا لأول مرة منذ 1987.

جوزيه يرفع اللقب الإفريقي بعد تخطي عقبة صن داونز في النهائي والأهلي يعود إلى منصات التتويج.

تتويج حققه جوزيه من جديد في نفس الموسم بعد الفوز بالسوبر الإفريقي على حساب كايزر تشيفز.

ولكن ولخسارة الدوري وبعض المشاكل مع مجلس إدارة الأحمر، يرحل جوزيه عن تدريب الأهلي.

الإعصار الأحمر

انهالت الهزائم والنتائج المخيبة للأهلي بعد رحيل جوزيه، لتتمنى الجماهير عودة البرتغالي لتدريب الأحمر.

وهو ما حدث بالفعل.. جوزيه يعود مع موسم 2003-2004.

عودة كانت هي الأنجح والأبرز والأهم في تاريخ النادي الأهلي.

جوزيه وموسم الذهب.

من لم يعاصر الأهلي خلال فترة 2003-2009 فقد فوت على نفسه فرصة مشاهدة الإعصار الأحمر.

إعصار أهلاوي بقيادة جوزيه وكل من يقف أمامه في عداد الضحايا.

الأهلي بطل الدوري .. الأهلي بطل الكأس .. الأهلي بطل السوبر

الأهلي بطلا لدوري أبطال إفريقيا 3 مرات .. الأهلي بطلا للسوبر الإفريقي .. وغيرها وغيرها

ليس ذلك فقط، بل جاء الإنجاز الأهلاوي .. الأهلي ثالث كأس العالم للأندية بأداء تاريخي.

فترة ذهبية للأهلي ولجوزيه لم ولن تمح من ذاكرة جماهير الأهلي ولا جماهير الفرق الأخرى سواء المحلية أو الإفريقي

عاشق الـ6

6 ضحايا وقفوا مكتوفي الأيدي أمام أهلي جوزيه واهتزت شباكهم 6 مرات.

فيلا الأوغندي والاتحاد السكندري والإسماعيلي وقفوا بلا حراك أمام أهلي جوزيه واهتزت شباكهم 6 مرات في فوز كاسح للأهلي 6-0.

الكروم تلقى نفس ما تلقاه الزمالك .. 6-1 ونتائج تاريخية متواصلة لأهلي جوزيه.

المقاولون العرب لم يهرب من إعصار الأهلي ووقف ساكنا صامتا شاهدا على اهتزاز شباكة 6 مرات أمام الأهلي .. المقاولون 2-6 الأهلي.

ورغم السداسيات إلا أن جوزيه دائما ما شعر بالغضب بعد تلك المباريات.

لماذا 6 وليس 7؟ لماذا اهتزت شباكنا بهدفين حتى لو احرزنا 6 أهداف؟ .. عقلية زرعها جوزيه في عقول لاعبي الأهلي والجماهير فأصبح الفوز وحده لا يكفي بل لا بد من ظهور "الأهلي كما يجب أن يكون".

عودة العو

يناير 2011 تاريخ لن ينساه الجميع.

الزمالك متصدرا للدوري والأهلي يترنح ولكن عاد العو - كما يحب أن يطلق عليه جماهير الأهلي - لتنقلب الطاولة تماما.

الزمالك يترنح ويسقط والأهلي يُتوج بطلا للدوري المصري.

بطولة ربما هي الأغلى والأقرب لقلوب الأهلاوية .. فأتت بعد تصدر أبيض ولكن عاصفة جوزيه غيرت اتجاه درع الدوري إلى الجزيرة.

من القلب إلى القلب

كل ما تم ذكره الآن بالتأكيد كان له دورا كبيرا في احتلال جوزيه قلوب الأهلاوية ولكن كان هناك ما هو أفضل.

جوزيه يقف في صف المدرجات ويحمي جماهير فريقه.

كمشجع لكرة القدم من المستحيل أن تنسى من وقف بجانبك أثناء الشدة ومن هاجمك ووقف أمام تشجيعك للنادي الذي تفضله.

الأهلي يفوز على الإسماعيلي والجماهير تحتفل ولكن جوزيه يرفض الرحيل والسبب قوات الأمن.

قوات الأمن تلقي القبض على احد جماهير الأهلي وجوزيه يرفض الرحيل حتى يُترك المقبوض عليهم.

وهو ما تم.

الأمور ليست كذلك فقط بل ظهر جوزيه وحيدا على مقاعد الجهاز الفني بقميص "محمد مصطفى كاريكا".

كاريكا الأهلاوي ضحية أحداث اشتباكات ثورية هتفت الجماهير الحمراء باسمه ولن ينساه جوزيه.

جوزيه بقميص "ارقد بسلام يا كاريكا" والجماهير بهتافات " في الجنة يا كاريكا" مشهد لن يمح من الذاكرة.

رحل "كاريكا" ورحل "72 مشجعا" ورحل جوزيه .. ويبقى الأهلي وتبقى أعمال البرتغالي خالدة إلى الأبد.

فالتاريخ يُخلد الأحداث التي يكتبها الأبطال بدمائهم وعشقهم وجهودهم .. إلى الأبد.