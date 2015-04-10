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حظك اليوم برج القوس يوم الجمعة 2015/4/10

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حظك اليوم برج القوس يوم الجمعة 2015/4/10 حظك اليوم برج القوس يوم الجمعة 2015/4/10
برج مناضل وطموح يسعى دائمًا إلى تنفيذ أهدافه من خلال التنظيم ووضع الخطط والعمل على إصابتها، وبالنسبة لحظهم اليوم توضح ماجى فرح خبيرة الأبراج أنهم سيرصدون النجاحات وسيكون بداية مبشرة لهم طول الفترة المقبلة.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية


>المشاكل ستحيطهم فى هذا اليوم وسيمرون بأزمة كبيرة لن يستطيعوا السيطرة عليها إلا من خلال الصبر والبعد عن التهور والعصبية.

توقعات "ماجى" لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية


>ستكون حياتهم العاطفية هى دافعهم نحو النجاح وستؤثر على مسيرتهم العملية بشكل إيجابى، لذلك يجب أن نحرص على مشاعرنا ونبروزها حتى نصل إلى قمة التألق والنجاح.

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مصر 365

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