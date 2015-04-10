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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الجمعة 2015/4/10

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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الجمعة 2015/4/10 حظك اليوم برج الجوزاء يوم الجمعة 2015/4/10
الازدواجية والهوائية والتأرجح عند الاختيار بين أمرين من أهم الصفات المعروفة عن هذا البرج، فتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد الاستقرار سيكون مصيرنا خلال هذه الفترة، لذلك يجب ان نتحل بالصبر والتأنى عند اتخاذ القرارات.

على مستوى العمل والمال


>سيحققون أبناء هذا البرج الاستقرار المادى فى هذه الفترة، وسيحققون على مستوى العمل نجاحات واضحة وبارزة، لكن يجب توخ الحذر من زملاء العمل.

على مستوى الصحة


>سيكون أبناء هذا البرج فى قمة تألقهم على المستوى الصحى حتى وإن مروا ببعض الكبوات البسيطة التى لا تتعد البرد أو الشعور بالقيء لكنهم سريعًا ما يعودون إلى حالتهم الطبيعية.

على مستوى العلاقات العامة


>ستعود بعض علاقاتهم التى خسروها من وقت قريب على مجراها وسيستطيعون بناء علاقات جديدة بعيدًا عن التأرجح والازدواجية التى يعانون منها.

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مصر 365

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