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حظك اليوم برج السرطان يوم الجمعة 2015/4/10

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حظك اليوم برج السرطان يوم الجمعة 2015/4/10 حظك اليوم برج السرطان يوم الجمعة 2015/4/10
الغموض والابتعاد عن إظهار ما بداخلهم من أكثر الصفات التى يتسم بها أبناء هذا البرج، وعن حظهم اليوم تقول ماجى فرح خبيرة الأبراج: سيكون بداية لانفراجة كبيرة سيشهدها هذا البرج لذلك فالأمر يستدعى التفاؤل.

توقعات ماجى فرح لأصحاب على مستوى الحياة العملية


>تقول "ماجى" يعتبر هذا البرج من أكثر الأبراج التى تعتمد على حظها دائمًا ما يجعلهم يبذلون مجهودًا قليلاً، لكن يجب أن يبتعدوا عن هذه الصفة الكسولة لأنها لن تفيدهم كثيرًا لذلك يجب أن يركزوا فى أعمالهم الفترات المقبلة.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية


>الحب سيكون عنوانًا لنجاح هذا البرج ومن أسباب تقدمه وتألقه فى معظم المجالات.

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مصر 365

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