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حظك اليوم برج العقرب يوم الجمعة 2015/4/10

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حظك اليوم برج العقرب يوم الجمعة 2015/4/10 حظك اليوم برج العقرب يوم الجمعة 2015/4/10
الغيرة والغموض من أهم الصفات السلبية التى يتسم بها أبناء هذا البرج وبالنسبة للصفات الإيجابية فهم مضحون ومتعاونون إلى أبعد الحدود، تقول خبيرة الأبراج ماجى فرح: "سيكون يومًا غير تقليدى وسيخرجون عن الحزن الذى سكن قلوبهم الفترات الأخيرة".

توقعات ماجى فرح لأصحاب على مستوى الحياة العملية


>سيشهد هذا البرج انفراجة مالية كبيرة فسيحصلون على مكافآت مادية ستغير من حالتهم النفسية وستؤثر إيجابيًا على مستواهم فى العمل.

توقعات ماجى لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية


>الحظ سوف يحالفهم على المستوى العاطفى لذلك يجب أن يهيئوا أنفسهم حتى يكونوا على أتم استعداد استقبال المفاجآت العاطفية المبهجة بالنسبة لهم والتى طال انتظارها، فيعتبر أبناء هذا البرج من المحظوظين على المستوى العاطفى، لكن إذا لم يستغلوا هذا الحظ سوف ينقلب عليهم ويعانون دون نهاية.
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مصر 365

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