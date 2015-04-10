حظك اليوم برج الحوت يوم الجمعة 2015/4/10

توقعات عبير فؤاد لبرج الحوت على مستوى الحياة العملية

توقعات فؤاد لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

الرومانسية والبعد عن الواقع من الصفات التى قد تضع أبناء هذا البرج فى مشاكل مع المحيطين بهم، نتيجة للحساسية التى قد تصيبهم عند مواجهة واقعهم، وتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد: سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل الناتجة عن دخولهم فى علاقات اجتماعية جديدة ومن ثم الارتطام بالواقع ما يفقدهم صوابهم.>سيتعرضون لبعض المشكلات التى قد تعيقهم عن تحقيق أحلامهم على مستوى العمل، لكن سريعًا ما تنكشف الغمة وسيتخلصون من حساسيتهم المفرطة.>الحب سيكون شيئًا ثانويًا ليس له القيمة الكبيرة فى حياته مثلما كان يحدث سابقًا نظرًا لبعض المشاكل العاطفية التى مر بها، لذلك يفضل أن يركزوا على حياتهم العملية لأنها مصدر سعادتهم بشكل عام.