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حظك اليوم برج الحوت يوم الجمعة 2015/4/10

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حظك اليوم برج الحوت يوم الجمعة 2015/4/10 حظك اليوم برج الحوت يوم الجمعة 2015/4/10
الرومانسية والبعد عن الواقع من الصفات التى قد تضع أبناء هذا البرج فى مشاكل مع المحيطين بهم، نتيجة للحساسية التى قد تصيبهم عند مواجهة واقعهم، وتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد: سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل الناتجة عن دخولهم فى علاقات اجتماعية جديدة ومن ثم الارتطام بالواقع ما يفقدهم صوابهم.

توقعات عبير فؤاد لبرج الحوت على مستوى الحياة العملية


>سيتعرضون لبعض المشكلات التى قد تعيقهم عن تحقيق أحلامهم على مستوى العمل، لكن سريعًا ما تنكشف الغمة وسيتخلصون من حساسيتهم المفرطة.

توقعات فؤاد لأصحاب على مستوى الأمور العاطفية


>الحب سيكون شيئًا ثانويًا ليس له القيمة الكبيرة فى حياته مثلما كان يحدث سابقًا نظرًا لبعض المشاكل العاطفية التى مر بها، لذلك يفضل أن يركزوا على حياتهم العملية لأنها مصدر سعادتهم بشكل عام.
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مصر 365

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