بريطانيا تدعو لإنقاذ الأطفال من الجوع

دعا رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون إلى انتهاج أساليب جديدة للمساعدة فى القضاء على سوء التغذية والجوع بين الأطفال الفقراء فى العالم ممهدا الطريق أمام اجتماع قمة مجموعة الثمانى للدول الصناعية الغنية فى ايرلندا الشمالية هذا الشهر.

فى الوقت الذى تجمع فيه مانحون ومؤسسات خيرية ومسئولون لحضور اجتماع التغذية من أجل النمو احتشد ما يصل إلى 45 ألف شخص فى لندن مطالبين زعماء العالم باتخاذ خطوات محددة لمعالجة الجوع عندما يجتمعون فى ايرلندا الشمالية فى وقت لاحق من الشهر الجارى.

وربطت مؤسسات خيرية بين الفقر والجوع فى الدول النامية وتهرب بعض الشركات العالمية من الضرائب وهو قضية رئيسية فى محور رئاسة بريطانيا لمجموعة الثماني.

وفى محاولة لتصوير بريطانيا كمدافعة عن فقراء العالم اقترح كاميرون وضع هدف وهو إنقاذ 20 مليون طفل من سوء التغذية المزمن بحلول عام 2020.

ويكرر هذا هدفا حددته مجموعة الثمانى فى عام 2000 لتقليص نسبة من يعيشون على أقل من 1.25 دولار يوميا إلى النصف بحلول عام 2015 وأهدافا عالمية أخرى مماثلة تأرجح فيه التقدم فى أفضل الأحوال.

وقال كاميرون"لن ندحر الجوع مطلقا بمجرد إنفاق قدر أكبر من الأموال أو جعل الدول المتقدمة والمحسنين يقومون بشكل ما بتنمية العالم النامى.

"يجب أن يتعلق الأمر بفعل الأمور بشكل مختلف من حيث التجارة مختلف من حيث العلوم ومختلف من حيث الحكومة."